Ghribi “La vera priorità è la tutela del lavoro”

(Di martedì 2 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il mio pensiero va alle donne e agli uomini che giorno dopo giorno, con il loroe con molti sacrifici, costruiscono il loro futuro e quello delle loro famiglie.A quanti trovano nella dignità sociale e realizzano i propri sogni. A quanti, purtroppo, hanno perso la vita sule per il. A chi illo ha perso o non l'ha mai avuto”. Lo ha detto Kamel, vice presidente del Gruppo San Donato e presidente di GKSD Investment Holding, in occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.ha rivolto il suo pensiero anche “ai tanti giovani esclusi dal mondo delche emigrano lasciando la casa e la famiglia alla ricerca di un futuro migliore, nella speranza di un riscatto personale e sociale. ...