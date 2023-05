“GF VIP” | Alfonso Signorini vuole la mamma di un ex vippone per la prossima edizione?

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 maggio 2023) News Tv. Circola una clamorosa indiscrezione sul web. Gli autori di un famoso programma televisivo avrebbero contattato ladi un ex concorrente del “GF VIP”. La signora in questione potrebbe prendere parte ad un importante reality show, trasmesso ovviamente in prima serata su Canale 5. La notizia sarebbe veramente clamorosa se fosse confermata. (Continua…) Leggi anche: Guendalina Tavassi finisce in ospedale in codice rosso: cos’è successo Leggi anche: Guendalina ed Edoardo Tavassi, chi è il fratello “segreto”: non ne hanno mai parlato Ladi un exprotagonista in un reality show Ladi un ex protagonista del “Grande Fratello Vip” potrebbe presto essere protagonista in un reality show, trasmesso sempre in prima serata su Canale 5. La notizia, diffusa poco fa, ha fatto il giro del web. ...