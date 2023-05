GF Vip 7 | Giulia Salemi spopola sul web in costume da bagno

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 2 maggio 2023)è stata senza dubbio la grande rivelazione della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 e questa bellissima influencer ha saputo dimostrarsi all’altezza del ruolo che le è stato affidato da Alfonso Signorini, conquistando il pubblico con la sua semplicità e il suo spirito obiettivo. In ogni puntata,è stata il portavoce dei telespettatori, mettendo il cuore e la mente nel suo lavoro con grande dedizione. GF Vip 2023, il post diDopo la fine del reality, finalmente la modella ha potuto godersi una meritata vacanza, mostrando al mondo intero la bellezza delle sue forme e facendo impazzire il web con la sua immagine. Infatti,ha postato una foto rilassata e felice, in cui appare in magnifica forma. I fan hanno subito apprezzato la sua ...