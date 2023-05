Getafe – Celta Vigo | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 maggio 2023) Con la minaccia della retrocessione che incombe, iltorna all’Estadio Coliseum Alfonso Perez per un appuntamento della Liga con il, squadra di metà classifica, mercoledì 3 maggio sera. La prima partita del ritorno di Jose Bordalas alla guida dei padroni di casa si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l’Espanyol nel fine settimana, mentre gli ospiti sono stati sconfitti per 3-1 dal Villarreal. Il calcio di inizio diè previsto alle 22 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo che la sconfitta con l’Almeria dello scorso fine settimana si è rivelata l’ultimo chiodo nella bara di Quique Sanchez Flores, il ...