Geoffrey Hinton lascia Google | chi è il Padrino dell’IA e perché se n’è andato

(Di martedì 2 maggio 2023) Lo scienziato si è licenziato dopo 10 anni di lavoro a Mountain View: “Voglio poter parlare dei pericoli delle intelligenze artificiali”. La sua è la seconda voce autorevole in un mese che ipotizza che le IA potrebbero ucciderci tutti

Dopo la decisione di, il padrino dell'intelligenza artificiale, di ritirarsi da Google per poter parlare liberamente dei rischi dell'IA che lui stesso ha contribuito a sviluppare e dopo che a marzo un ...Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alle dimissioni dida Google , arrivate con un editoriale pubblicato sul New York Times dove ha dipinto un quadro spaventoso sulla tecnologia che sta assumendo sempre più importanza a livello mondiale. ...La sopravvivenza dell'umanità è minacciata quando "le cose intelligenti possono superarci in astuzia", ha detto il cosiddetto Padrino dell'AIin una conferenza mercoledì al ...

I due rischi più spaventosi dell’Intelligenza artificiale secondo Geoffrey Hinton, il suo «padrino» Corriere della Sera

L'intelligenza artificiale sta cominciando a spaventare tutti, soprattutto dopo le dimissioni del "padre" della AI da Google ...G eoffrey Hinton preoccupato dai sistemi di IA generativa: "In questo momento non sono più intelligenti di noi, ma presto potrebbero esserlo" Geoffrey Hinton, 75 anni… Leggi ...