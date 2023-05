Geo Barents opera due soccorsi

(Di martedì 2 maggio 2023) Due interventi in acque Sar di competenza maltese, più di trecentotrenta migranti alla deriva recuperati in mare da Geo. E' terminata solo questa mattina la secondazione di soccorso ...

Due interventi in acque Sar di competenza maltese, più di trecentotrenta migranti alla deriva recuperati in mare da. E' terminata solo questa mattina la seconda operazione di soccorso della nave di Medici senza Frontiere, ripartita da Napoli venerdì scorso e già diretta verso un altro porto di sbarco. ...La Spezia è il porto di sbarco assegnato a, che ha circa 350 migranti soccorsi a bordo: 300 recuperati ieri sera da un barcone di legno sovraffollato partito dalla Libia e altri 36 questa mattina da un barchino in vetroresina . Ci ...Liguria . E' La Spezia è il porto di sbarco assegnato a, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere che ha salvato 336 persone in due diversi interventi nel Mediterraneo. A darne notizia è la stessa ong: "Ci vorranno circa tre giorni ...

Assegnato il porto ligure alla nave della ong di Medici Senza Frontiere dopo l'ennesimo salvataggio nel Mediterraneo