Genova | vandalizzato il Molo dell’Amicizia dedicato a Vialli FOTO

(Di martedì 2 maggio 2023) Alo hanno tutti ribattezzato un ‘altare laico’ per Gianluca. Nient’altro che un muretto con il numero 9 e una serie di sciarpe, ma dal valore profondissimo perché si tratta del punto in cui l’eterno campione della Sampdoria – scomparso lo scorso gennaio – passeggiava con Roberto Mancini nella scena finale di ‘La Bella Stagione’, il docufilmallo Scudetto blucerchiato. Oggi in quel luogo, ildi Quinto, diventato ormai meta di pellegrinaggio per i tifosi doriani, si è verificato un raid vandalico. Alcune sciarpe sono state bruciate, mentre il numero 9 diè stato corretto con una ‘B’, in riferimento alla retrocessione imminente della squadra di Stankovic. Ledel muretto ‘sfregiato’ sono diventate virali sui social. ...

Ancora una volta è statoil murales dedicato a Gianluca Vialli a. E' la seconda volta che capita, in un luogo, il molo dell'amicizia, dove sono presenti le sciarpe di tante squadre di calcio, non solo ...Quanto successo, ancora una volta al molo dell'amicizia diQuinto, è una sconfitta per tutto lo sport".Quanto successo, ancora una volta al molo dell'amicizia diQuinto, è una sconfitta per tutto lo sport. Per chi non sapesse: questa notte, il murales dedicato a Gianluca è stato nuovamene ...

Genova, vandalizzato l’altare «laico» dedicato a Gianluca Vialli: è il molo dove passeggiava con Mancini Corriere della Sera

Il 'Molo dell'amicizia' di Genova Quinto, una sorta di 'memoriale' in ricordo di Gianluca Vialli e dell'amicizia che lo legava a Roberto Mancini e punto di riferimenti dei tifosi sampdoriani è stato n ...A Quinto. Vaccarezza, presidente del club "Luca Vialli e Bobby gol": "Gli autori non sono tifosi. Sono nemici dello sport" ...