Genoa | Gilardino squalificato potrà esultare per la Serie A solo dalla tribuna

Il giudice sportivo ha fermato anche Bisoli (Sudtirol) e Inzaghi (Reggina). Contro il Grifone out ...Fermi per un turno anche Pier Paolo Bisoli, Albertoe Filippo Inzaghi , allenatori rispettivamente di Sudtirol,e Reggina.Un turno di squalifica è stato poi inflitto a Pier Paolo Bisoli, Albertoe Filippo Inzaghi, allenatori rispettivamente di Sudtirol,e Reggina. ; . . 2 maggio 2023

La decisione in questione dell’arbitro Marco Di Bello riguardava la mancata concessione del calcio di rigore per il fallo su Ekuban avvenuto nella ripresa ...Il giudice sportivo della Serie B ha squalificato Alberto Gilardino, Pier Paolo Bisoli e Filippo Inzaghi, allenatori rispettivamente di Genoa, Sudtirol e Reggina per avere "contestato platealmente una ...