Gelati con sola frutta meno di 100 calorie | buonissimi | senza gelatiera!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 maggio 2023)condi 100: gustosi e sani!era! In estate uno degli alimenti più consumati in assoluto è il gelato, buono e rinfrescante non se ne può proprio fare a. Appagarsi, però, con un gustoso gelato ha anche i suoi contro, l’alto contenuto di zuccheri, può portarci a prendere peso. Per chi, poi, non digerisce il lattosio, una coccola fresca può trasformarsi in un vero e proprio problema. Possiamo però preparare il gelato fatto in casa, semplicemente con dellafresca, lesaranno ridotte al minimonulla togliere al gusto. Contrariamente alle altre volta non metteremo una lista di ingredienti, perché in realtà a parte per il gusto al ...