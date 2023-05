Gazzetta – Psg | Messi sospeso due settimane per un viaggio in Arabia non autorizzato

(Di martedì 2 maggio 2023) 2023-05-02 20:59:34 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla: L’argentino è partito per due giorni senza il permesso del club: salterà due partite di campionato, durante il periodo di sospensione non riceverà lo stipendio Il Paris Saint-Germain ha deciso con effetto immediato la sospensione dalle attività di Lionel. A rivelarlo è l’Equipe. La ragione del provvedimento disciplinare è la partenza della Pulce per due giorni senza il consenso del club: l’argentino era andato inSaudita. Di fatto, un anticipo della separazione che si profila in estate. Quando mancherà — Per effetto di questa sospensione,in queste duenon potrà giocare né allenarsi e non verrà pagato durante queste due. L’ex Barcellona, sette volte Pallone d’Oro, ...

Il Paris Saint - Germain ha deciso con effetto immediato la sospensione dalle attività di Lionel Messi. A rivelarlo è l'Equipe. La ragione del provvedimento disciplinare è la partenza della Pulce per

L'argentino è partito per due giorni senza il permesso del club: salterà due partite di campionato, durante il periodo di sospensione non riceverà lo stipendio