(Di martedì 2 maggio 2023) La mostra al Met , il museo sulla celebre Quinta strada di New York , aprirà al pubblico il 5 maggio, preceduta come sempre da un sontuoso galà: quest'anno protagonista è lo stilista Karl, ...

La mostra al Met , il museo sulla celebre Quinta strada di New York , aprirà al pubblico il 5 maggio, preceduta come sempre da un sontuoso galà: quest'anno protagonista è lo stilista Karl Lagerfeld , ...E ancora il ventaglio, il melograno, i cerchi di, le scarpette da viaggio e la paglietta, uno ... dipinte con i vestiti dell'epoca, accompagnate da fiori, bambini,, uccellini Figure che ...Per fortuna c'erano iL'indomito insetto, però, non è stato l'unico animale, per così dire, a ... e da Lil Nas X , anche lui trasfigurato in gatto grazie a una maschera tempestata die ...

Gatti, perle e camelie al Gala del Met dedicato a Lagerfeld TGLA7

Il Met Gala 2023 è andato in scena alcune ore fa al Metropolitan Museum di New York. La sfilata più glamour dell'anno, organizzata dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, ha ...Il Met Gala 2023 è andato in scena alcune ore fa al Metropolitan Museum di New York. La sfilata più glamour dell'anno, organizzata dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, ha ...