Garage interrati al Vomero Arenella | scontro in aula tra appaltatrice e No Box | “I lotti scesi da 3 a 1”

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLotra le parti sui boxalè approdato nell’della municipalità. Presso le commissioni congiunte Mobilità e lavori pubblici è stato audito l’ingegner Giuseppe Cundari, socio della cooperativa Napoli 2000,dell’opera da 500privati. Ma tra il pubblico c’era una delegazione della Rete No Box, in trincea contro il progetto. Ne è uscita una seduta infuocata. “Stiamo attuando una legge di Stato, siamo nella categoria del pertinenziale puro – afferma Cundari -: perché noi 300 famiglie del, di cui circa metà si affacciate sulla piazza, dovremmo essere non considerate rispetto a una legge che in tante altre città metropolitane ha visto ...

Il bonus vale anche per box, fuori terra, posti auto coperti o scoperti e. Per ottenere questa agevolazione , bisogna: sostenere le spese pagando mediante bonifico bancario; ...A ogni modo, il requisito fondamentale è la pertinenzialità del box auto all'immobile , vale a dire la prossimità, la vicinanza tra ile la casa. Il bonus vale anche per box, fuori ...Nello specifico, poi, le detrazioni box auto 2023 valgono per: box autoo fuori terra;. posti auto coperti o scoperti:.. In ogni caso il requisito fondamentale per ottenere la ...

Garage interrati al Vomero Arenella, scontro in aula tra appaltatrice ... anteprima24.it

Il TAR Sicilia-Palermo, con sentenza pubblicata lo scorso 26 aprile, ha accolto il ricorso presentato da un agrigentino avverso il provvedimento con il quale il Dirigente del Settore V del Comune di A ...Un condominio ha, sul retro, un cortile interno in pavé, delimitato da un lato con rete e siepe. Questo cortile, privo di tabella millesimale, è in parte ...