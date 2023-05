(Di martedì 2 maggio 2023)pubblica sul sito ufficiale idei nuovi modellidella suadi televisori. Manca solo il nuovo top diQD-OLED A95L per il quale c'è ancora da aspettare....

...scatti di qualità che non si limitano ad un semplice ''punta e scatta'' classico grazie alla presenza di un comparto fotografico importante che vede il sensore principale da top di, il...si appresta ad annunciare ufficialmente Xperia 1 V il prossimo 11 maggio : non si tratterà di una vera rivoluzione rispetto al modello attuale , ma di un restyling per migliorarne le prestazioni. ...Il comparto fotografico dovrebbe includere due sensori fotograficiIMX355 da 8 MP (uno ...SoC personalizzato dall'azienda che ha debuttato lo scorso ottobre a bordo degli smartphone top di...

Gamma TV Sony Bravia 2023: ecco tutti i prezzi per l'Italia DDay.it

Sony si appresta ad annunciare ufficialmente Xperia 1 V il prossimo 11 maggio: non si tratterà di una vera rivoluzione rispetto al modello attuale, ma di un restyling per migliorarne le prestazioni. L ...Sony ha annunciato i prezzi e la disponibilità dei nuovi televisori BRAVIA XR in arrivo sul mercato nordamericano. I televisori saranno disponibili nelle versioni OLED, mini LED o Full Array LED, tutt ...