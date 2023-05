Gabriele Bonci | la dichiarazione choc dello chef star della pizza | “Ho mangiato sonniferi e mi sono messo a dormire su un cornicione” Poi sulle dipendenze | “Sia chiaro | sono sobrio da un anno e tre mesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) La confessione inaspettata diarriva alla fine di una lunga chiacchierata con Luca Casadei, ideatore e conduttore di One More Time, uno dei podcast più ascoltati degli ultimi, in cui le interviste ai personaggispettacolo,sport e dell’imprenditoria, diventano il pretesto per parlare di successo, tra fallimenti e rinascite. Le “montagne russevita” a cui non si è sottratto neppure loromanoal taglio, lanciato in tv dalla Prova del cuoco e diventato un imprenditore conosciuto nel mondo. “Ho tentato di farla finita”, ha svelato nell’episodio del podcast, dove si è lasciato andare a rivelazioni molto intime tra lavoro e vita privata....