Frosinone | notte di pAssione | tifosi e calciatori scatenati | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilè ufficialmente in Serie A, per la terza volta nella sua storia. La squadra di Fabio Grosso è stata protagonista di una stagione eccezionale in Serie B e il punto esclamativo è arrivato nal match casalingo contro la Reggina. Quattro anni dopo iltorna in massima categoria con pieno merito e l’ex calciatore della Nazionale italiana si è dimostrato un punto di riferimento anche in panchina. La gara contro gli amaranto si è conclusa sul risultato di 3-1 con i gol realizzati da Borrelli, Insigne su calcio di rigore e Caso, per gli ospiti inutile la marcatura del momentaneo 2-1 di Hernani. La festa delAl fischio finale si è scatenata la gioia di, la festa è andata avanti per tutta la. Idel ...