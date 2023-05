Frosinone in serie A Il 3-1 alla Reggina scatena la festa

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilritorna inA: allo stadio Stirpe i ciociari approfittano del pareggio del Bari (1-1) interno con il Cittadella e centrano la vittoria che vale la promozione, battendo 3-1 ladi Pippo Inzaghi. Fabio Grosso vince il "derby" tra campioni del mondo e riporta i canarini nella massimaper la terza volta nella loro storia, dopo quelle centrate nel 2015 e nel 2018. Così siladei tifosi gialloazzurri al centro del rettangolo verde, nonostante la pioggia che non scoraggia, destinata a proseguire con i caroselli in giro per la città. Prima mezz'ora avara di emozioni, se non una bella combinazione di Insigne e Mazzitelli al 13' che però non trova l'aggancio di Borrelli sotto porta, dall'altro lato il brivido più grande arriva al 21' con Di Chiara, ...