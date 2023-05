Frosinone | il Leone ruggisce ancora I gialloblu tornano in Serie A

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag – In Ciociaria evidentemente ci hanno preso gusto. Terza promozione inA negli ultimi otto anni, ma – con ogni probabilità – la prima da vincitori del campionato cadetto. Sì, perché con l’affermazione di ieri sera (3-1 sulla Reggina), ilcon settantuno punti – a tre giornate dal termine – diventa irraggiungibile per il Bari, attualmente sul gradino più basso del podio a quota sessantuno. Ilal contempo stacca di quattro lunghezze il Genoa, fermato nel pomeriggio al Druso di Bolzano. Secondo dietro al Carpi nel 2014/15, quattro stagioni più tardi il biglietto per il Paradiso arrivò tramite gli spareggi. In questa annata dominata in lungo e in largo – almeno da ottobre in avanti – i giallazzurri sono tornati a ruggire più forte di quanto avessero mai fatto in precedenza. Beata gioventù A quanto pare la ...

Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, ha parlato a Sky Sport dopo la promozione in Serie A centrata grazie al successo contro la Reggina di questa sera: 'Grazie per i complimenti, siamo felici, molto f ...