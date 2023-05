Frosinone | è di nuovo Serie A | la stagione rossoblù

(Di martedì 2 maggio 2023) Dopo la vittoria ottenuta per 3-1 contro la Reggina di Pippo Inzaghi e con il pareggio del Bari contro il Cittadella, iltorna aritmeticamente a conquistare la partecipazione al campionato diA. Ci torna quattro anni dopo l’ultima volta, con tre stagioni passate nellacadetta. Grande festa in Ciociaria, per celebrare un ritorno nella massimatanto auspicato dai tifosi frusinati. Capostipite del gruppo e di questa grande impresa, il tecnico e Campione del Mondo Fabio Grosso, alla sua prima e vera impresa sportiva, dopo le tutt’altro che entusiasmanti esperienze sulle panchine di Bari, Verona, Brescia e Sion. Un successo che si basa sicuramente sulla continuità che ilha saputo dimostrare quest’anno, caratteristica che era un po’ mancata negli anni scorsi e che in ...

... "E chiedo scusa a tutti se ho trovato unaccordo / e per errore ho scritto un pezzo indie / ... Scheda artista: Calcutta TAGS Calcutta ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Capocannoniere del campionato a quota 17 come Lapadula e, di, uomo copertina del Venezia, ... 4 gol in Crotone - Modena 1 - 4 (2014 - 15) in 55' MARTINETTI , 4 gol in Sassuolo -5 - 3 (...... - il richiedente dovrà essere uno studente che abbia già effettuato la prenotazione attraverso l'agenda online dell'ufficio passaporti della Questura di. - la mail: dovrà indicare nell'...

Un nuovo click day per gli studenti che hanno bisogno del passaporto: ecco come ottenerlo FrosinoneToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Il Viceprefetto Aggiunto, dott. Francesco Papagni, è il nuovo Capo dell’Ufficio di Gabinetto – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso pubblico della Prefettura di Matera. L’inca ...