Frosinone | Angelozzi | Il Napoli ha fatto un capolavoro che resterà nella storia

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Guido, direttore sportivo del, ha parlato a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete". Queste le sue parole: “Ieri hanno segnato due napoletani: Roberto Insigne e Borrelli. È stata una bella serata, peccato che non c’era il presidente a causa del lutto subito in settimana. La città ha festeggiato, ma noi dirigenti eravamo amareggiati per il presidente. Si può fare calcio anche in piccoli centri dove si lavora con un certo tipo di programmazione e sostenibilità. Anche il calcio italiano ha bisogno di queste realtà. La società è importante per gli allenatori in tutte le categorie. Per esempio Spalletti è uno dei migliori allenatori in Italia e in Europa, però lui non aveva vinto lo scudetto, è stata brava la società a creargli il cuscinetto con tutte le componenti. Ci vuole competenza altrimenti tutti potrebbero fare i ...