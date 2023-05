Frodi Crypto | Aprile mese da record | sicurezza messa a dura prova

(Di martedì 2 maggio 2023) CertiK, nota società nel settore, ha riportato una perdita totale di 103,7 milioni di dollari, trae hack solo neldi. A fronte di ciò, la perdita complessiva dall’inizio dell’anno ammonta a 429,7 milioni di dollari. Ilè stato particolarmente segnato da importanti hack, tra cui il furto di 22 milioni di dollari all’exchange Bitrue, l’hack dell’exchange GDAC in Corea del Sud, che ha provocato una perdita di 13 milioni di dollari; e il furto di 25,4 milioni di dollari causato da diversi bot di trading MEV il 3. Secondo i rapporti di CertiK, le perdite complessive subite dai furti di criptovalute e DeFinte ilammontano a 74,5 milioni di dollari. Si tratta di circa la metà dei 145 milioni di dollari totali ...

Inoltre, alcune società dimining hanno già iniziato ad adottare tecnologie più efficienti ... alcuni sostengono che una maggiore regolamentazione sia necessaria per prevenire lee ...Il governo britannico prende di mira itruffatori con un nuovo divieto sulle chiamate pubblicitarie Il governo britannico intende introdurre leggi per rimborsare le vittime diin criptovaluta e collaborare con l'Ofcom per ...Il mercato delleè pieno zeppo di, marketing truffaldino , schemi Ponzi e ogni altro genere d'inganno che può essere perpetrato a causa della mancanza di regolamentazioni univoche del ...

Frodi crypto: create 114 scam coin in un mese Cryptonomist

Il governo britannico intende introdurre leggi per rimborsare le vittime di frodi in criptovaluta e collaborare con l'Ofcom per impedire lo "spoofing" dei numeri di telefono.Mastercard ha recentemente annunciato la partnership con diverse aziende del settore blockchain, tra cui Polygon, Solana e Avalanche.