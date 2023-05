Frana Sarno | dopo 25 due esercitazioni

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi svolgerà domani a Siano, comune colpito, insieme a, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello e altri centri del salernitano e del napoletano, dalla tragicache nel 1998 causò complessivamente 160 vittime, l’esercitazione organizzata dalla Protezione Civile della Regione Campania, insieme con la Prefettura di Salerno, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Comune di Siano, per testare la risposta attuale del sistema di protezione civile rispetto ad una allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo e poi arancione. Saranno quattro gli scenari esercitativi: l’allontanamento degli alunni del plesso scolastico “monsignor Corvino” mediante scuolabus e trasferimento nell’area di attesa di Piazza Aldo Moro; l’allestimento di un centro di accoglienza presso Parco della Pace con brandine; ...

... una mostra fotografica e documentaria, curata da Antonio Milone e Rosario Petrosino, nell'ambito delle manifestazioni, organizzate dal comune di, per il venticinquesimo anniversario delle ......donate dall'emittente TELENUOVA che ha generosamente condiviso il suo vasto ed accurato materiale video sulladel 1998. Attori ed ispiratori del lavoro sono i giovani alunni dell'IC- ......donate dall'emittente Telenuova che ha generosamente condiviso il suo vasto ed accurato materiale video sulladel 1998. Attori ed ispiratori del lavoro sono i giovani alunni dell'IC- ...

Ad un quarto di secolo da quella che è stata una delle frane più devastanti degli ultimi secoli si apre oggi a Sarno "La linea del fango", una mostra fotografica e documentaria, curata da Antonio Milo ...