Foto negata all' atleta paralimpica | Concertone | esplode il caso Matteo Paolillo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) “Ce sta o'mare for'” sì, ma sotto l'acqua ci sono anche i fan che aspettano lee gli autografi. E, attore e autore di successo del brano che ha dato il nome alla serie Mare Fuori, non è riuscito ad accontentare chi aspettava solo un suo cenno. In particolare, l'Sara Vargetto, che avrebbe aspettato a lungo e invano sotto la pioggia, pazientemente seduta sulla sua sedia a rotelle, coperta solo dall'ombrello tenuto dal padre Paolo. Quest'ultimo, ha provato a spiegare la delusione provata in quel momento: “Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c'erano bambini piccoli che aspettavano per una”. Secondo LaPresse, lo staff di, che si stava preparando per la sua esibizione, ...