Forza Italia | Pier Silvio e Barbara Berlusconi versano 200mila euro a marzo

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Tra i finanziatori dinel 2023 mancavano all'appello solo. Spulciando l'elenco di 9 pagine aggiornato delle 'erogazioni' percepite dal partito nell'anno in corso e visionato dall'Adnkronos si scopre che anche il secondogenito del Cav (nato dalla relazione con la prima moglie Carla Dall'Oglio) e la figlia più grande avuta con Veronica Lario sono andati in soccorso delle malandate casse azzurre con un contributo complessivo di. Nel dettaglio,, attuale vicepresidente del Milan, ha staccato un assegno di 100milail 3scorso e altrettanto ha fatto, amministratore delegato di Mediaset, ...

Roma 2 mag. (Adnkronos) - Migliora il quadro clinico di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dal 5 aprile scorso ...Tutto fa pensare, a quanto si apprende da fonti azzurre, che il Cav possa tornare ad Arcore in settimana, probabilmente giusto in tempo per potersi collegare telefonicamente con la convention di Forza ...