Forza Italia | Cabrini alla convention | “Ma non mi candido”

(Di martedì 2 maggio 2023) Il campione del mondo del 1982: "Non vedo nessun futuro in politica" “Sarò a Milanodi, mi hanno invitato ma la mia intenzione è di parlare unicamente di sport”. Lo dice all’Adnkronos il campione del mondo 1982 Antonio. Lo storico terzino sinistro della Juventus e della Nazionale parteciperà all’evento del partito di Silvio Berlusconi a Milano il 5 e 6 maggio. “Le voci di una eventuale candidatura sono infondate: non vedo nessun futuro in politica”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.