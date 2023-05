Formula 1 | novità sul futuro di Charles Leclerc | l’annuncio sciocca gli appassionati

La 'fama' di Alonso Nel corso della sua lunghissima carriera, in1 ma non solo, Fernando Alonso ha conquistato traguardi importantissimi e splendide vittorie.Quella che per molti è una...La squadra di Enstone ha sviluppato il componente più importante delle1 a effetto suolo, ... Leperò non si fermano qui. L'ala anteriore è ora provvista di nuovi flap superiori, che ...Quinto posto più che confermato La McLaren aveva dichiarato che il suo campionato sarebbe iniziato a Baku in Azerbaijan in concomitanza con l'arrivo diimportanti a livello tecnico e così è stato. La scuderia di Woking ha chiuso al nono posto con Lando Norris mettendo altri due punti tra sé e le avversarie in quella che sarà la lotta per il ...

Formula 1 - Weekend Sprint, le novità del 2023 - Quattroruote.it Quattroruote