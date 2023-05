Formia “Passaggio alla città” | lo spettacolo di Ambrogio Sparagna omaggio a Rocco Scotellaro

(Di martedì 2 maggio 2023) Nelle ore in cui i sindacati confederali hanno scelto la piazza di Potenza, “emblema di un mezzogiorno ancora in affanno ma in grado ancora di rilanciare l’intero sistema Italia”, l’etnomusicologononella ricorrenza del 1 maggio ha deciso di renderepresso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ad un grande intellettuale L'articolo Temporeale Quotidiano.

...della nuova rotatoria e di tutto il tratto della Statale fino all'incrocio con viale. Cosa ...dell'area interessata dai lavori verranno fatti transitare così come sarà consentito ildei ......della nuova rotatoria e di tutto il tratto della Statale fino all'incrocio con viale. Cosa ...dell'area interessata dai lavori verranno fatti transitare così come sarà consentito ildei ...... ha sottolineato il primo cittadino di. Molte strade sono " completamente infangate ", diverse abitazioni sono state " danneggiate esternamente " daldel fiume di fango, alcuni ...

Formia / Enorme imbarcazione attraversa Via Vitruvio: disagi e ... Temporeale Quotidiano

Tra mare cristallino, grotte di tufo e calette raggiungibili solo via mare: Ponza è il posto da visitare in questa Primavera 2023. Il mito di Ponza parte da lontano, lo si può far risalire addirittura ...FORMIA – L’interrogativo è intrigante, con possibili sfaccettature di natura penale ed erariale: può la Formia Rifiuti Zero conferire improvvisamente i propri rifiuti indifferenziati (i residuali dall ...