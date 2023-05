Focolaio Covid ad Amici | positivi due allievi nella scuola Finale a rischio

Pietradefusi . Domani riapriranno le scuole a Pietradefusi dove è scoppiato undopo alcune prime comunioni in paese. Una ventina i casi che risultano al sindaco Gaetano Musto, decisamente di meno quelli accertati dall'asl che però - precisa il primo cittadino - ...... situazionepermettendo. Se ci dovessero essere altri contagi sarebbe infatti difficile recuperare in termini di tempo. Ma chi sono i concorrenti positivi e come stanno Ilsulla ...'Ha prevalso il buon senso',dice il sindaco di Pietradefusi, il comune dove è scoppiato ildie le scuole sono chiuse fino a domani. Dice Nino Musto: 'Sono stato contattato dall'Asl per avere un supporto, ma l'ho rifiutato. Ho ritenuto giusto agire così. L'ho fatto, e lo ...

C'è un focolaio Covid in Irpinia: 20 bimbi contagiati dopo la Prima ... Fanpage.it

Bassetti e gli aggiornamenti sul Covid In merito alla situazione attuale legata al Covid è tornato a parlare, attraverso l' AdnKronos, Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive ...Il focolaio che ha colpito il talent si Maria De Filippi ha fatto scattare l’allarme: spuntano i nomi dei contagiati e aggiornamenti sulle registrazioni ...