Flavio Insinna presenterà Techetecheté | puntate speciali con i grandi della tv

(Di martedì 2 maggio 2023) Per l’estate 2023, Rai 1 sta preparando dellemoltodi. Si tratterà di sei appuntamenti che andranno in onda durante il mese di luglio conin access prime, che si aggiungeranno alletradizionali che vedremo da giugno a settembre. Il presentatore de L’Eredità, racconterà questi appuntamenti che saranno dunque dedicati a sei personaggi importantitelevisione. I seitv saranno: Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Gigi Proietti, Raffaella Carrà, Lucio Battisti e Fiorello. Durante la puntata su Morandi,sarà a Monghidoro, paese dove è nato il cantante e conduttore. Per Baglioni e Proietti, invece, sarà tra le viecapitale, ...

è sposato Chi è la moglie, figli e vita privataAscolti tv del game show: L'Eredità e Avanti un altro " Story Su Rai1 L'Eredità " La Sfida dei 7 condotto daha ottenuto un ascolto medio di 2.651.000 spettatori con uno share del 19.è sposato Chi è la moglie, figli e vita privata

Techetechete’ speciali sui grandi della Tv con Flavio Insinna su Rai1, chi e quando (Anteprima TvBlog) Tvblog

Tutte le informazioni sui sei speciali di Techetechete' in onda a luglio il sabato sera su Rai1 con l'attuale conduttore dell'Eredità ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...