Fiumicino | Xcat World Championship | Consulbrokers si piazza al terzo posto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 maggio 2023)– E’ partito in maniera esaltante, nelle acque del Porto dilo2023. La prima delle due tappe italiane, la seconda sarà in Basilicata nel prossimo weekend, ha mandato in scena Gara 1, davanti ad un grande pubblico di appassionati e di curiosi che hanno gremito l’area adiacente alle acque dove si è svolta la prova. Dopo lo start, dato dal Presidente dell’ Uim Raffaele Chiulli, lo spettacolo non è certo mancato e le emozioni si sono susseguite in maniera ripetuta giro dopo giro. Partenza sprint per i favoriti di 222 Offshore di Giovanni Carpitella e Darren Nicholson, che ieri avevano centrato la Pole i quali prendevano la testa lasciando presagire una facile vittoria. Purtroppo una collisione ad alta velocità con il catamarano degli emiratini di Fazza, ...