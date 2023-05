Fisker Ocean - La Suv sarà disponibile anche con il battery swap

(Di martedì 2 maggio 2023) Laabbraccia una soluzione tecnologica non recentissima, ma dal grande potenziale: si tratta del cosiddetto "", il sistema per la sostituzione rapida degli accumulatori scarichi in apposite stazioni di servizio. Lo stesso meccanismo già esplorato (e scartato) dalla Tesla e attualmente adottato dalla cinese Nio. In particolare, il costruttore statunitense ha scelto i sistemi sviluppati dalla californiana Ample per i suoi modelli: lo sviluppo congiunto è già in corso è i due partner si sono posti l'obiettivo di renderela primacon ilentro il primo trimestre del 2024.in Europa. La collaborazione è considerata dalla startup fondata dal designer Henrik ...

Laè pronta a sbarcare sulle strade del Vecchio Continente. La casa statunitense , infatti, ha annunciato l'arrivo dell'omologazione finale europea per il SUV elettrico e, di conseguenza, ..., il crossover elettrico americano del Marchio concorrente di Tesla, inizierà a essere consegnato dal 5 maggio . Seppur non ancora sul mercato italiano , arriva un nuovo contender nell'...Sport: singolo motore, trazione anteriore, 205 kW e 0 a 100 km/h in 7,4 secondiUltra: doppio motore, trazione integrale, 400 kW e 0 a 100 km/h in 4,2 secondi...

Fisker (NYSE:FSR) today announced a partnership to deliver Ample-powered Fisker electric vehicles in a development the company noted is important to its long-term strategy to increase scale and ...Fisker Inc. (NYSE: FSR) ("Fisker"), driven by a mission to create the world's most emotional and sustainable electric vehicles, and Ample, a leader in energy management and module battery swapping, ...