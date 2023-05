Firenze | furti su auto | arrestati due uomini in azione

Vetri infranti, abitacoli rovistati e oggetti personali portati via. Non si ferma il fenomeno deisulle auto ae l'attenzione delle forze dell'ordine in alcune zone della città è altissima. Ieri i carabinieri hanno arrestato due uomini perin flagranza su sette auto tra viale ...su auto, un 34enne arrestato ae un 44enne denunciato dai carabinieri: quest'ultimo, si spiega dall'Arma, era stato arrestato a sua volta per lo stesso motivo lo scorso 7 aprile. Il ...su auto, un 34enne arrestato ae un 44enne denunciato dai carabinieri: quest'ultimo, si spiega dall'Arma, era stato arrestato a sua volta per lo stesso motivo lo scorso 7 aprile. Il ...

Firenze, un arresto e una denuncia per i furti nelle auto La Repubblica Firenze.it

I carabinieri hanno arrestato due uomini grazie alla segnalazione di una delle vittime che ha assistito in diretta al colpo ...Grazie alla segnalazione di una delle vittime, i militari sono riusciti a giungere in tempo e cogliere i malfattori con le “mani nel sacco”.