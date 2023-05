Fiorentina | Italiano | 'Salernitana col morale alle stelle Rientra un titolare'

"Vorrei fare innanzitutto i complimenti alla, al mio collega Vincenzoe ai giocatori per la fantastica stagione che stanno facendo - esordisce il tecnico portoghese - Hanno ...PAROLE - "Vorrei fare innanzitutto i complimenti alla, al mio collega Vincenzoe ai giocatori per la fantastica stagione che ...Sulla: ' Vorrei fare innanzitutto i complimenti alla, al mio collega Vincenzoe ai giocatori per la fantastica stagione che stanno facendo. Hanno raggiunto la finale ...

Fiorentina, Italiano vuole Nzola. Il centravanti era in città martedì: per ora solo da turista TUTTO mercato WEB

Roma, 2 mag (Adnkronos) – Dopo aver fatto rimandare la festa scudetto del Napoli, la Salernitana di Paulo Sousa tornerà all’Arechi dove affronterà la Fiorentina: i campani dovranno ribaltare i pronost ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...