(Di martedì 2 maggio 2023) Questa mattina è andata in scena alladiuna riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata ieri dal prefetto Claudio Palomba, per mettere a punto ...

12.15,Udinese - Napoli ore 20.45 La partita Udinese - Napoli che dovrebbe sancire loalla squadra partenopea (ma potrebbe anche arrivare prima se la Lazio non batterà il Sassuolo ...... ma di passare un brutto momento come l'ho vissuto io in quei pochi minuti e far capire loro che sono immondizia umana Stiamo vivendo giorni diper l'arrivo del tanto attesodel Napoli,...... convocata ieri dal prefetto Claudio Palomba, per mettere a punto il piano sicurezza in vista di una possibiledomani sera e giovedì. Hanno partecipato anche il presidente De ...

Festa Scudetto, vertice in Prefettura: rivivi la diretta. Maxischermi per Udinese-Napoli alle 20.45 Corriere dello Sport

La festa scudetto del Napoli slitta e con essa anche il piano mobilità. L'amministrazione sta pensando ad uno stop alla circolazione delle auto.La maxi isola pedonale di domenica scorsa sarà ‘replicata’ mercoledì e giovedì sera, quando il Napoli potrebbe diventare matematicamente campione d’Italia. Stadio Maradona aperto per vedere la partita ...