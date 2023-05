Festa scudetto Napoli | maxi - schermi al Maradona e area pedonale già da mercoledì | il nuovo piano Biglietti in vendita

La maxi - isola pedonale attuata domenica scorsa a Napoli per la, poi rinviata, sarà riproposta già da mercoledì sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti locon una ...Aurelio De Laurentiis illustra le modalità con cui 50mila napoletani potranno assistere al Maradona alla proiezione su maxischermo del possibile matchdella Dacia Arena: Quindi ancora De ...La beffa subita nel finale del derby campano con la Salernitana allungherà i tempi, ma non cambia la sostanza: laper il terzodel Napoli è soltanto rimandata. Già mercoledì o giovedì potrebbe infatti arrivare la certezza matematica per un titolo atteso per 33 lunghi anni dal popolo biancazzurro. ...

Festa Scudetto, vertice in Prefettura: rivivi la diretta. Maxischermi per Udinese-Napoli alle 20.45 Corriere dello Sport

Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – Dopo aver assaporato per 22 minuti il terzo titolo della propria storia, il Napoli cerca a Udine il punto che lo separa dalla conquista dello Scudetto. Quote azzurre alla ...Isola pedonale e maxi-schermi al Maradona. Così Napoli si prepara a vivere il secondo match-point per la vittoria dello scudetto. Lo ha annunciato il prefetto Claudio Palomba al ...