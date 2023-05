Festa scudetto | Napoli ci riprova | otto maxischermi al Maradona | isola pedonale in centro da mercoledì

(Di martedì 2 maggio 2023) Aè di nuovo tutto pronto per far esplodere la gioia. Dopo larimandata la scorsa domenica, domani 3 maggio per gli uomini di Luciano Spalletti potrebbe essere la volta buona. La condizione necessaria sarebbe la mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. In attesa della partita il comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico si è riunito poche ore fa nella prefettura diper prendere importanti decisioni sulla gestione della serata. I vertici delle forze dell’ordine e il sindaco Gaetano Manfredi hanno fatto in punto sui nuovi dispositivi da adottare. La maxi-attuata domenica scorsa aper la possibilesarà riproposta già da domani sera, nel caso che la ...

Commenta per primo Dopo aver assaporato per 22 minuti il terzo titolo della propria storia, il Napoli cerca a Udine il punto che lo separa dalla conquista dello. Quote azzurre alla Dacia Arena, con il segno '2' avanti a 1,75 contro il 4,60 del successo a favore di Pereyra e compagni, sempre sconfitti negli ultimi sei scontri diretti. Si gioca invece ...Commenta per primorinviata per il Napoli e lotta per la zona Champions League sempre più avvincente. La Serie A non si ferma e tra mercoledì e giovedì si gioca la 33esima giornata, che potrebbe scrivere ......è sceso in strada nel quartiere Malpensata mentre si stava disputando il match contro la Salernitana (poi finito 1 - 1 grazie al pareggio che ha costretto i partenopei a rinviare la) e ...

Festa Scudetto, vertice in Prefettura: rivivi la diretta. Maxischermi per Udinese-Napoli alle 20.45 Corriere dello Sport

La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo."Ci sono anni in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti" In attesa che possa avere inizio in forma ufficiale la festa per la vittoria del terzo Scude ...