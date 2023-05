Festa scudetto | maxischermo al ‘Maradona’ per Udinese-Napoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnal Maradona per seguire in diretta, che resta fissata alle 20.45: è una delle misure annunciate dal prefetto Claudio Palomba al termine del comitato ordine e sicurezza dedicato alla. Si è infatti tenuta alla prefettura diuna riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico. L’incontro, al quale erano presenti il sindaco Gaetano Manfredi, i vertici delle forze dell’ordine e, a sorpresa, Aurelio De Laurentiis, è servito per fare il punto sui nuovi dispositivi da adottare, dopo la mancatadi domenica, per quando ilconquisterà la certezza matematica dello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, in prefettura per launa riunione tra vertici della Questura, il sindaco di Napoli e il presidente L'articolo Napoli, in prefettura per la: al centro il piano di sicurezza per mercoledì 3 e ...... esultanza gol Mathias Olivera In prefettura, a Napoli, è in corso un incontro tra istituzioni per programmare il nuovo piano per ladel Napoli . Tra poco il prefetto, Claudio Palomba, ..., De Laurentiis in Prefettura per definire il piano sicurezza Seconda questione, le partite di Serie A Lazio - Sassuolo di mercoledì e Udinese - Napoli di giovedì si giocheranno ...

Festa scudetto, dopo la Salernitana tocca all'Udinese Calciomercato.com

Vertice in prefettura in corso a Napoli fra il presidente Aurelio De Laurentiis, il prefetto Palomba, il questore Giuliano ed i vertici del Comune ...Torna l'area pedonale in centro per la possibile festa scudetto del Napoli. Il piano traffico sarà in vigore per due sere, dalle ore 21,00 di mercoledì 3 maggio, e alla stessa ora di giovedì sera, in ...