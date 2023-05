Festa scudetto | giovedì stop auto alle 21 e trasporti fino alle 2 Mercoledi stop auto senza trasporti

(Di martedì 2 maggio 2023) Riunione in prefettura, il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba hanno presentato il piano per la. Se il Napoli dovesse vincere lomercoledì, lasarà a rischio e pericolo dei tifosi che dovranno scendere per strada a piedi e. Anche se l’ultima parola sarà presa oggi pomeriggio., invece, con maxi-schermi al Maradona per Napoli-Udinese, ci sarà lo21 maaperti2 di notte. L’bus del Napoli invece arriverà a ...

12.15,Udinese - Napoli ore 20.45 La partita Udinese - Napoli che dovrebbe sancire loalla squadra partenopea (ma potrebbe anche arrivare prima se la Lazio non batterà il Sassuolo ...... ma di passare un brutto momento come l'ho vissuto io in quei pochi minuti e far capire loro che sono immondizia umana Stiamo vivendo giorni diper l'arrivo del tanto attesodel Napoli,...NAPOLI, 02 MAG - "Giovedì al Maradona ci saranno otto maxischermi, due per ogni settore, per trasmettere in diretta il match di Udine e celebrare insieme. L'ingresso costerà cinque euro per tutti i ...

Festa Scudetto, vertice in Prefettura: rivivi la diretta. Maxischermi per Udinese-Napoli alle 20.45 Corriere dello Sport

Dalla Prefettura il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: “Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco al popolo napoletano, i napoletani hanno dimostrato una grande maturità domenica ...Il presidente del club partenopeo dopo la riunione in prefettura per la festa scudetto: "Il nostro ciclo vincente si è aperto anni fa" ...