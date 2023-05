Festa scudetto a Udine | nuovo coro dei tifosi del Napoli | sarà utilizzato alla Dacia Arena!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilè ormai a un solo passo dallo. Gli azzurri potrebbero vincere per la terza volta nella propria storia il titolo di Campioni d’Italia, per ufficializzare il successo – qualora la Lazio batta il Sassuolo – basterà un solo punto da conquistareArena contro l’se. Il Friuli si sta così riempiendo di supporters partenopei: tantissimi arriveranno dCampania, molti altri saranno tutti coloro che vivono al Nord Italia e che non mancheranno all’appuntamento con la storia.di risposta ai comunicati degli Ultras dell’se Per questo anche isi stanno preparando a una grande, che inizierà già sugli spalti. A tal proposito idel ...