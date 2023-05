Festa di San Domenico | oltre seimila persone al rito dei serpari di Cocullo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 maggio 2023) L'Aquila - La pioggia incessante e il cielo plumbeo accorciano la processione, ma non fermano ladi Sane il secolaredeidi(L'Aquila): in migliaia - circasecondo le stime degli organizzatori - si sono riversati nel piccolo centro della Valle Sagittario, sfidando il maltempo del primo maggio, pur di rinnovare la tradizione per la quale permane una sorta di attaccamento viscerale. La stagione anomala ha reso più difficile, quest'anno, l'attività deinella fase di raccolta e cattura dei serpenti. Come tradizione, il momento più suggestivo è arrivato al termine della Santa Messa, officiata dal vescovo diocesano, mons. Michele Fusco, con l'uscita della statua di Sandalla chiesa, subito ...