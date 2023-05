(Di martedì 2 maggio 2023) La 56enne uccisa a martellate, lo scorso agosto, nel cortile di casa, a Bologna, aveva già denunciato il suo ex, Giovanni Padovani, calciatore ed ex modello di 27 anni, ossessionato da lei

BOLOGNA - Si aprirà alle 9.30 di domani il processo per ildiMatteuzzi. "Un processo complicato, che vede una forte attenzione mediatica e non sempre finora è stato trattato con la cura e l'attenzione necessarie quando si parla di ...

Femminicidio di Alessandra Matteuzzi, al via il processo. I centri antiviolenza si costituiscono parte civile Vanity Fair Italia

Per gli investigatori è plausibile che fosse lui a tradire Alessandra e non viceversa. Il 3 maggio inizia il processo ...Giovanni Padovani, il 3 maggio a processo a Bologna per l'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, massacrata con un martello sotto casa nell'agosto 2022, nei mesi precedenti condivise in una ...