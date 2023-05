Leggi Anchein ospedale: 'Visita di controllo prima delle vacanze… andata' Le parole sui social 'Oggi tolgo dei punti - ha raccontato sui social - Non ve l'avevo raccontato, ma mi sono dovuto ...... inseriti nella categoria Gruppi agli ordini di coach. Etta Etta, all'anagrafe Maria ... Paolo Benvegnù Icona della scena cantautorale alternativa dei primi Anni Duemila, il cantautoresul ...The Family Stallone - prima stagione dal 18 maggio su Paramount+ Sylvester Stallonesul ... Chiara Ferragni esono di nuovo sotto l'occhio delle telecamere che seguono i loro mille impegni ...

Fedez torna sotto i ferri: operazione segreta alla pancia TGCOM

Dopo il successo dello scorso anno, martedì 27 giugno torna su Italia 1 Love Mi, il grande concerto a scopo benefico di Fedez, in diretta da Piazza Duomo a Milano, organizzato da Doom Entertainment in ...Il rapper fa un altro intervento per sistemare la cicatrice dopo alla rimozione del tumore al pancreas "Non ve l'avevo detto, ma oggi toglierò i punti...", confessa. Il cantante ha infatti subìto un a ...