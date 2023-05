Fedez si è sottoposto a un’altra operazione | “Me l’hanno riaperta | avevo dei buchi sulla pancia”

...di Chiara Ferragni dopo quello a cui si èun anno fa per l'asportazione di un tumore al pancreas . La coppia, che , è riuscita a non far trapelare nulla circa la nuova operazione.ed ...La rivelazione sul futurooperato, il motivoha parlato ai follower nelle storie, aggiornando sull'operazione alla quale si è: 'Durante l'operazione (quella per la rimozione ...Mario Balotelli è stato ospite dinel suo podcast Muschio Selvaggio e ha parlato anche della sua vita privata, in particolare di ...problemi di salute all'intestino per i quali è stato...

Fedez e la cicatrice dell'operazione al pancreas: Me l'hanno riaperta ... Fanpage.it

Fedez, la cicatrice dopo l'intervento al pancreas: il rapper si è sottoposto ad un nuovo intervento. A distanza di un anno dall’intervento al pancreas, Fedez ha parlato ai fan della sua cicatrice. Il ...Fedez si è sottoposto a una nuova operazione alla pancia dopo quella dell’anno scorso in cui gli è stato rimosso il tumore al pancreas. Questa volta, però, il rapper non ha reso pubblico il nuovo ...