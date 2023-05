Fedez | scelta la cantante per la hit estiva dopo Orietta Berti e Mara Sattei

Leggi su biccy

(Di martedì 2 maggio 2023)anche quest’anno ha deciso di batter cassa e per l’estate ha già pronta quella che sarà sicuramente una hit.il successo di Mille incisa con Achille Lauro e(rivelazione trash del Fl di Sanremo 2021) e la hit La Dolce Vita realizzata conSatti e Tananai, esploso con l’ultimo posto al Fl di Sanremo 2022, il rapper sarebbe pronto a replicare. Secondo quanto anticipato dal giornalista Davide Maggio, anche quest’annoavrebbe chiamato a se due artisti per il terzo featuring estivo. Da una parte i ritrovati Articolo 31, dall’altra l’hit maker Annalisa che fra Bellissima e Mon Amour non sta sbagliando un colpo. Mille del 2021 ha all’attivo sei dischi di platino (per un totale di oltre 600 mila copie vendute), ...