(Di martedì 2 maggio 2023) Periodo ricco di notize, l'ultimo, in casa Ferragnez . La coppia , dopo aver smentito le voci di una presunta crisi, ha annunciato la data ufficiale della seconda stagione di " The Ferragnez" che ...

infatti ha voluto anche comunicare anche un'altra novità ai suoi ...Una giornata particolare, e positiva, per il rapper milanese., a sorpresa,ai sui follower sui social di essersi sottoposto a un altro intervento chirurgico, che ha voluto tenere segreto fino a ora. "Oggi sono molto felice, tolgo dei punti. Non ve ...... ogni giorno, solo che questa volta avrei avuto qualcuno che mi guidava, un canovaccio',al ... Solo durante il matrimonio di Chiara ehanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più'. L'...

Fedez rivela: "Mi sono operato di nuovo". E svela i dettagli Corriere dello Sport

Fedez infatti ha voluto anche comunicare anche un'altra novità ai suoi fan. Il rapper, che circa un anno fa ha dovuto subire un'operazione per la rimozione di un tumore al pancreas, si è sottoposto a ...Una nuova operazione per Fedez, anche se "una cosa meramente estetica". Lo rivela il rapper nelle stories di Instagram, spiegando che si è trattato di un intervento sulla cicatrice dell'operazione del ...