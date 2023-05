Fedez | operazione segreta alla pancia | ecco cosa è successo

(Di martedì 2 maggio 2023) Le parole disui social “Oggi tolgo dei punti – ha raccontato sui social -. Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla. Durante l’mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica”. Il cantante ha detto di stare bene e ha rassicurato sul suo stato di salute: “Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare”.“ritocca” la cicatrice dell’al pancreascon una IG story ha raccontato ai ...

Oggi tolgo dei punti. Non ve l'avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia>. Cosìin una storia su Instagram. , ha ...Un'altrachirurgica per. Il cantante ha raccontato sui suoi social che si è nuovamente operato alla pancia. "Non ve l'avevo detto, ma oggi toglierò i punti", dice, accompagnando le sue parole ...Il nuovo intervento del chirurgo è stato comunque collegato a quella prima, ma semplicemente per ridurre la cicatrice rimasta da allora: "Ciao a tutti, come state - esordiscenelle ...

Fedez, nuova operazione: l'annuncio sui social Tuttosport

Lo rivela il rapper nelle stories di Instagram, spiegando che si è trattato di un intervento sulla cicatrice dell'operazione del marzo 2022 per un ...Chiara Ferragni e Fedez hanno appena condiviso sui social un'anteprima della nuova stagione della serie che li vede protagonisti. «Quest'anno più di tutti ci ha messo alla prova», dicono, tra lacrime ...