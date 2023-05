Fedez operato di nuovo | nessuno lo sapeva

(Di martedì 2 maggio 2023) Personaggi tv. –attraverso una Instagram story ha svelato ai fan di essersi sottoposto ad unintervento. Il rapper milanese riferendosi alla cicatrice sulla pancia ha dichiarato sul suo profilo social: “Ho dovuto riaprirla per chiudere dei punti, avevo dei buchi”. Il marito di Chiara Ferragni avrebbe sistemato il segno dell’operazione a cui si è sottoposto nel marzo 2022. Ecco cosa sappiamo delle sue condizioni di salute… Leggi anche:e Chiara Ferragni, spunta un accordo per scongiurare la crisi: la richiesta di lui Leggi anche: Chiara Ferragni si mostra al naturale sui social: fan senza paroleè tornato in salaria, dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas, per un’operazione alla pancia che aveva tenuto segreta. L’artista ha svelato cosa ...

La rivelazione sul futuro, il motivoha parlato ai follower nelle storie, aggiornando sull'operazione alla quale si è sottoposto: 'Durante l'operazione (quella per la rimozione ...Sarebbe un errore per l'azienda perchè le persone sanno discernere l'di un dirigente: chi conosce la mia storia conosce la mia trasparenza". Su: "Solo lui ha cambiato all'ultimo minuto" ......colpevolizzare ingiustamente la Guardia costiera per meri fini politici di contrasto all'... In un Paese in cui un rapper comesi spende pubblicamente annunciando cdi voler finanziare le ...

Fedez vuota il sacco, la confessione sul rapporto con Luis Sal ... Grantennis Toscana

Fedez è tornato in sala operatoria: lo ha annunciato il rapper nel corso di una Instagram stories condivisa nelle scorse ore sul suo account ufficiale. Un nuovo intervento quindi per il marito di Chia ...Fedez è tornato in sala operatoria, dopo l'intervento per esportare il tumore al pancreas, per un'operazione alla pancia che aveva tenuto segreta. Il rapper ha svelato cosa ...