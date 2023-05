Fedez operato di nuovo | c’entra il tumore al pancreas | come sta e cosa sta succedendo

(Di martedì 2 maggio 2023) A poco più di un anno di distanza da quella che forse è stata l’esperienza più spaventosa della sua vita, Federico Lucia -in arte– torna a parlare delalche lo aveva colpito, in quanto si è manifestata per lui la necessità di unintervento chirurgico. Solo adesso, dopo che l’intervento è stato portato a termine con successo, il rapper ed imprenditore musicale è tornato a parlarne.didopo ilalè successoha parlato oggi nelle stories di Instagram di un’operazione chirurgica a cui si è sottoposto poco tempo fa: a quanto pare i medici hanno dovuto sistemare alcune suture legate al complesso intervento a cui si era ...

Momenti difficili che compariranno anche nella nuova stagione di The Ferragnez, la docu - serie sulla vita die della moglie, Chiara Ferragni, in onda su Prime Video dal prossimo 18 maggio. 'Ho ...Un'altra operazione chirurgica per. Il cantante ha raccontato sui suoi social che si è nuovamentealla pancia. "Non ve l'avevo detto, ma oggi toglierò i punti", dice, accompagnando le sue parole con una foto con la ...Saràdi nuovo il cantante. Lo ha confessato lo stesso rapper attraverso delle Instagram pubblicate nella giornata di martedì 2 maggio. 'Non ve l'avevo detto, ma oggi toglierò i punti', ha ...

Fedez è stato operato (di nuovo) MilanoToday.it

Fedez un anno fa era stato operato al fine di rimuovere un raro tumore neuroendocrino al pancreas: ancora oggi la sua vita subisce piccoli cambiamenti per via di quell'operazione.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...