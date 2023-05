Fedez | “Ho dovuto farmi riaprire la cicatrice che ho sulla pancia | oggi mi tolgono i punti” Il racconto del rapper

(Di martedì 2 maggio 2023) “Ciao a tutti come state? Io molto felice,tolgo dei… Non ve l’ho raccontato ma praticamente houna parte dellache ho”: iniziano così le storie Instagram cheha pubblicato per raccontare ai follower di essersi sottoposto un intervento chirurgico, dopo la delicata operazione al pancreas subita nel 2022. “Durante l’operazione mi si erano aperti deie avevo proprio dei buchie quindi me la sono fatta sistemare. Finalmente avrò unacarina, una cosa meramente estetica, niente di che”. Poi ilprosegue: “In realtà faccio queste stories perché volevo chiedervi un ...

... hasistemare il segno dell'operazione che haaffrontare nel marzo del 2022 a causa di un tumore al pancreas. Dunque, nulla di grave per, che oggi fortunatamente sta bene. Di ......torna in ospedale: 'Visita di controllo prima delle vacanze… andata' Le parole sui social 'Oggi tolgo dei punti - ha raccontato sui social - Non ve l'avevo raccontato, ma mi sono...... quelle che raccontano i retroscena del 2022, l' anno più difficile di sempre per la famiglia dell'imprenditrice che hafarsi forza per tenere insieme i suoi affetti quando, suo marito, ...

Fedez: “Ho dovuto farmi riaprire la cicatrice che ho sulla pancia, oggi mi tolgono i punti” Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Per fortuna ormai Fedez sta meglio e la paura per il tumore al quale è stato operato è solo un lontano ricordo. Adesso il rapper sta pensando alla sua carriera musicale e anche all’uscita imminente de ...