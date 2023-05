Federico II | l’Orto Botanico rinnova il look e si apre alla città | presentati i prossimi eventi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 maggio 2023) Nuova stagione del Real Ortofedericiano di Napoli che siancora di più. Parte con il restyling dell’immagine visiva e un ricco calendario di. Cambia logo e sito web e tiene dal 5 al 7 maggio la nona edizione di “Planta, il giardino e non solo”, mostra mercato dedicata al florovivaismo di qualità che ha in programma iniziative per tutte le età con appuntamenti speciali per i più piccoli, la presentazione di collezioni botaniche esclusive, con espositori provenienti da tutta Italia, ma anche laboratori, incontri culturali e kermesse musicali e artistiche, con la partecipazione di ospiti speciali. Oggi, alle 11 al Rettorato della UniversitàII, il rettore Matteo Lorito ed il direttore del Real Orto, Paolo Caputo, hanno ...