Fatelo uscire | porco *** Concertone | betstemmia e choc in diretta Rai | chi è la bestia

(Di martedì 2 maggio 2023) In trecentomila in Piazza San Giovanni, a Roma, per il classicodel 1 Maggio, festa dei lavoratori. Nonostante la pioggia battente e l'umidità, c'è chi è riuscito ad “infiammare” l'atmosfera e non parliamo solo degli artisti che si sono esibiti sul palco. Anche la folla ha fatto il suo, in particolare una persona che, subito dopo l'esibizione dei Coma Cose (apparsi sul palco vestiti da leoni, ndr), ha lanciato un urlo inequivocabile: “Fateci uscì Geolier porc***”. Una bestemmia bella e buona, ascoltata nitidamente anche in. Nessuna colpa da parte degli organizzatori, ma un episodio certamente indimenticabile e che ha scatenato i commenti social. “Le teste che voleranno domani…”, commenta ironicamente un follower. Ma chi è Geolier? È un rapper napoletano di 23 anni, all'anagrafe Emanuele Palumbo, fra i rappresentanti della nuova onda ...

Non pensateci due volte,e basta! Amore : in coppia, l'atmosfera è serena, il dialogo con ... Alcuni Sagittario potrebberocon una persona da cui sono attratti da tempo. Oroscopo 30 ...Il suo monologo parte così: 'Mi sono vergognata di tornare a lavorare, dicon mio marito, ... E nonneanche voi, non abbiate paura di tornare a vivere'.Però per favore nonpiù cantare , ci sono tante altre arti che sicuramente gli riescono ... Purtroppo, come la Zanicchi, sarebbe dovutaquando era stata effettivamente eliminata, perché il ...

Concertone, bestemmia-choc: "Fatelo uscire, porco ***", chi è la bestia Liberoquotidiano.it

FURLAN 6 si scalda in avvio sulla punizione di Maistro. Dà sicurezza anche se quando si tratta di uscire ci pensa troppo. ROSI 6 Tra i migliori in avvio e anche palla al piede quando c’è da accompagna ...È uscito il nuovo dei Damned e ne abbiamo approfittato per parlare col Capitano: i tour coi Sex Pistols, il rap, gli Abba suonati con Lemmy e molto altro. La spinta «Diventare qualcuno, non sentirsi ...